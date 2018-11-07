Ещё
Названо число обучающихся в третью смену школьников
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Васильева: число обучающихся в третью смену школьников сократилось в 2,5 раза 

ТАСС 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Количество школьников, которые обучаются в третью смену, в этом году снизилось в 2,5 раза — с 22 тыс. до 8,9 тыс. человек. Об этом в среду сообщила глава Минпросвещения Ольга Васильева на Координационном совете уполномоченных по правам человека.
"В национальном проекте "Образование" есть федеральный проект "Современная школа". И мы будем продолжать строить здания.
На сегодняшний день мы работали с нашими регионами по программе "2025" (программа "Школа-2025 — прим. ТАСС), когда строились ежегодно школы. В этом году мы ввели 168 тыс. новых мест, и нам удалось сократить третью смену с 22 тыс. до 8900 человек", — сказала Васильева.
Она также напомнила, что из федерального бюджета на строительство школ и создание новых мест в них будет направлено свыше 275 млрд рублей.
В соответствии с госпрограммой строительства школ в РФ к 2025 году должно быть создано 6,5 млн учебных мест для школьников. Проект предполагает ликвидацию трехсменного обучения, а также обучения в ветхих школах.
Ранее сообщалось, что третья смена сохраняется в трех субъектах — Бурятии, Дагестане и Чечне.
ТАСС: последние новости
Депутат Госдумы раскритиковал высказывание свердловской чиновницы о молодежной госполитике Медведев создал оргкомитет по проведению Года языков коренных народов В день матча Бразилия - Бельгия в Татарстане ожидается гроза и усиление ветра
Комментарии1
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российские истребители «взбесили» США65
Порошенко выдвинул России «глобальное» обвинение91
Порошенко указал РПЦ на выход149
Тест: Что вы знаете об Октябрьской революции?73
Дознаватель из Уфы «потеряла память»425
Видео
01:27
Дознаватель из Уфы «потеряла память»
Происшествия
02:10
Полет Су-57 сняли с рампы Ан-12
Оружие Армия
00:44
Названо новое место встречи Путина и Трампа
Политика
02:26
Россиянка заказала убийство мужа в рассрочку
Происшествия Криминал
01:47
Москвичам анонсировали первый снег
Погода Новости Москвы
04:38
«Королеву Евразии» отправили в тюрьму на 13 лет
Происшествия
00:54
«Просто удовольствие»: Лолита о трех днях с Малаховым
Шоу-бизнес
01:54
«Заломил руки и изнасиловал»: Шамсуаров попал в секс-скандал
Происшествия Статьи
06:26
Украинские депутаты прикинулись казаками и написали письмо Путину
Украина В мире
00:23
Женщину убили в лифте в Москве
Происшествия Криминал
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение