Названо число обучающихся в третью смену школьников

Васильева: число обучающихся в третью смену школьников сократилось в 2,5 раза

Количество школьников, которые обучаются в третью смену, в этом году снизилось в 2,5 раза — с 22 тыс. до 8,9 тыс. человек. Об этом в среду сообщила глава Минпросвещения Ольга Васильева на Координационном совете уполномоченных по правам человека.

"В национальном проекте "Образование" есть федеральный проект "Современная школа". И мы будем продолжать строить здания.

На сегодняшний день мы работали с нашими регионами по программе "2025" (программа "Школа-2025 — прим. ТАСС), когда строились ежегодно школы. В этом году мы ввели 168 тыс. новых мест, и нам удалось сократить третью смену с 22 тыс. до 8900 человек", — сказала Васильева.

Она также напомнила, что из федерального бюджета на строительство школ и создание новых мест в них будет направлено свыше 275 млрд рублей.

В соответствии с госпрограммой строительства школ в РФ к 2025 году должно быть создано 6,5 млн учебных мест для школьников. Проект предполагает ликвидацию трехсменного обучения, а также обучения в ветхих школах.

Ранее сообщалось, что третья смена сохраняется в трех субъектах — Бурятии, Дагестане и Чечне.