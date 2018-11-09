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Реабилитацию рек Балашихи завершат в ноябре
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Реабилитацию рек Балашихи завершат до конца ноября 

РИА Новости + ещё 5 2 часа назад
Фото: РИА Новости
В конце ноября активисты и члены общественной палаты Балашихи оценят результаты реабилитации реки Пехорки и ее притока реки Малашки. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на советника губернатора Московской области в ранге министра Александра Когана.
Александр Коган совместно с сотрудниками администрации Балашихи и представителями подрядной организации, проводящей экореабилитацию реки, проверил ход работ по очистке Пехорки в микрорайоне Кучино. Коган отметил, что работы идут высокими темпами.
"В конце ноября с сотрудниками общественной палаты, администрацией Балашихи и активистами мы проведем итоговую проверку на всех 17 участках ‒ приемку реки Пехорки", — сказал Александр Коган.
Благодаря проведению экологической реабилитации расчищено русло Пехорки, укреплены берега, создана благоприятная среда для размножения рыбы. Генеральный директор компании-подрядчика Андрей Дымов отметил, что в настоящее время готовность работ по всем 17 участкам равна 94%.
Работы по экологической реабилитации рек Пехорки и Малашки проходят в рамках программы губернатора Московской области Андрея Воробьева "Реабилитация малых рек Подмосковья". В ходе работ от ила очистят 18,5 километра Пехорки и 4 километра Малашки.
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