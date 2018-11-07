Надгробия героев СССР спасли со свалки по распоряжению Кожемяко

«27 октября, в тот же день когда в сети появилось видео с инцидентом, по распоряжению губернатора Олега Кожемяко надгробия были собраны и привезены на двор администрации района под личную ответственность главы Дальнегорска. Виновные наказаны», — отметил источник.

Ранее жители Приморья прислали в редакцию «Ленты.ру» видео, на котором видны выброшенные на свалку надгробия героев-пограничников, погибших во время советско-китайского конфликта на острове Даманский в 1969 году. На надгробиях читались фамилии начальника погранзаставы Лаврентия Григорьева, старшего лейтенанта Льва Маньковского, героя Советского Союза, старшего лейтенанта Ивана Стрельникова, героя Советского Союза, полковника Демократа Леонова и старшего лейтенанта Николая Буйневича.