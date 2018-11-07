Медведев создал новый оргкомитет

Международный год языков коренных народов будет проведет в России в 2019 году. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев распорядился образовать организационный комитет по подготовке и проведению года языков коренных народов.
Как говорится в документе, опубликованном на официальном портале правовой информации, оргкомитет возглавит руководитель Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов. Оргкомитету поручено "разработать и утвердить план основных мероприятий", а местным властям рекомендовано принять участие в проведении Международного года языков коренных народов.
Международный год языков коренных народов был объявлен ООН. Согласно оценкам ООН, в мире насчитывается 370 млн представителей коренных народов, проживающих в 90 странах.