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Медведев создал новый оргкомитет
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Медведев создал оргкомитет по проведению Года языков коренных народов 

ТАСС 1 час назад
Фото: ТАСС
Международный год языков коренных народов будет проведет в России в 2019 году. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев распорядился образовать организационный комитет по подготовке и проведению года языков коренных народов.
Как говорится в документе, опубликованном на официальном портале правовой информации, оргкомитет возглавит руководитель Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов. Оргкомитету поручено "разработать и утвердить план основных мероприятий", а местным властям рекомендовано принять участие в проведении Международного года языков коренных народов.
Международный год языков коренных народов был объявлен ООН. Согласно оценкам ООН, в мире насчитывается 370 млн представителей коренных народов, проживающих в 90 странах.
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