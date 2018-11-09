В Минкомсвязи рассказали о переходе на цифровое ТВ

Алексей Волин. Переход на цифровое телевидение не станет для россиян потрясением, пообещал замглавы Минкомсвязи

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила о том, что переход в январе 2019 года с аналогового на цифровое телевещание может вызвать напряжение в обществе и недовольство людей, поскольку почти один миллион домохозяйств доступа к цифровому телевидению иметь не будут.

"Мы точно можем сказать, что решение о переходе на цифровое вещание окончательно принято и страна на него перейдёт. Другое дело, что это точно не случится с потрясениями или какими-то издержками для населения", — сказал Волин журналистам в ответ на вопрос, не планируется ли сдвигать сроки перехода на цифровое ТВ.

Он пояснил, что формат, сроки и способы перехода на цифровое ТВ будет определять правительство.

Россия с января 2019 года полностью перейдет от аналогового к цифровому телевещанию, сеть будет включать в себя два мультиплекса (пакета телеканалов) по 10 каналов, а также три радиоканала и будет доступна более 98% населения. Аналоговое ТВ планируется отключить после новогодних каникул.