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В Минкомсвязи рассказали о переходе на цифровое ТВ
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В Минкомсвязи рассказали о переходе на цифровое ТВ 

РИА Новости + ещё 14 1 час назад
Фото: © Fotolia / Karelin Dmitriy
Переход на цифровое телевидение не станет для россиян потрясением, пообещал замглавы Минкомсвязи Алексей Волин.
Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила о том, что переход в январе 2019 года с аналогового на цифровое телевещание может вызвать напряжение в обществе и недовольство людей, поскольку почти один миллион домохозяйств доступа к цифровому телевидению иметь не будут.
"Мы точно можем сказать, что решение о переходе на цифровое вещание окончательно принято и страна на него перейдёт. Другое дело, что это точно не случится с потрясениями или какими-то издержками для населения", — сказал Волин журналистам в ответ на вопрос, не планируется ли сдвигать сроки перехода на цифровое ТВ.
Он пояснил, что формат, сроки и способы перехода на цифровое ТВ будет определять правительство.
Россия с января 2019 года полностью перейдет от аналогового к цифровому телевещанию, сеть будет включать в себя два мультиплекса (пакета телеканалов) по 10 каналов, а также три радиоканала и будет доступна более 98% населения. Аналоговое ТВ планируется отключить после новогодних каникул.
С запуском сети цифрового вещания граждане РФ должны бесплатно получить набор телеканалов высокого качества, сопоставимый с тем, что раньше предлагалось только в платных пакетах. В первый мультиплекс входят: "Первый канал", "Россия 1", "Матч ТВ", НТВ, "Петербург — 5 канал", "Культура", "Россия 24", "Карусель", ОТР, "ТВ Центр". Во второй — "Рен ТВ", "Спас", СТС, "Домашний", "Пятница", "Звезда", "Мир", ТНТ, "Муз-ТВ".
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