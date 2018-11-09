Россияне захотели еще одну полицию

Россияне высказались за создание в стране туристической полиции. Об этом свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ , передает РИА Новости

На вопрос «туристическая полиция в нашей стране скорее нужна или не нужна» 75 процентов ответили утвердительно. Опрос проводился в октябре 2018 года. В опросе принимали участие 1,6 тысячи россиян старше 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95 процентов не превышает 2,5 процента.

На время проведения в России чемпионата мира по футболу 2018 года в ряде принимающих турнир городов были созданы подразделения туристической полиции из сотрудников, владеющих иностранными языками. В их обязанности входило патрулирование мест массового пребывания иностранных болельщиков, оказание им содействия в решении возникающих вопросов, а также прием обращений в случае совершения правонарушений в их отношении.

В Москве туристическая полиция существует с 2014 года. Ее сотрудники говорят не только на английском, но и на французском, немецком и китайском языках. Они помогают туристам не потеряться в столице и занимаются расследованиями краж и разбойных нападений на иностранцев.