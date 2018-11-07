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В Москве проходит шествие КПРФ
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В Москве проходит шествие КПРФ в честь Великой Октябрьской революции 

РИА Новости + ещё 2 1 час назад
Фото: РИА Новости
Торжественное шествие КПРФ, посвященное 101-й годовщине Великой Октябрьской социалистической революции, началось в Москве, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
Шествие пройдет от Страстного бульвара по улице Петровка и завершится митингом на площади Революции.
Участники шествия и сопутствующего митинга — представители ЦК КПРФ, депутаты от фракции КПРФ в Госдуме, московские городской и областной комитеты компартии, движение в поддержку армии, Союз советских офицеров, всероссийское женское движение "Надежда России", ЛКСМ РФ и другие левые общественные движения и организации.
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