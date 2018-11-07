Ещё
Соловьев понял волю народа по смертной казни
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Соловьев понял, почему народ выступает за смертную казнь 

Деловая газета «Взгляд» 45 минут назад
Фото: РИА Новости
Появление фотографий ведущего шикарную жизнь осужденного по делу об убийствах в станице Кущевской Вячеслава Цеповяза объясняет, почему люди выступают за смертную казнь, считает журналист Владимир Соловьев.
«Посмотрев как «мучается» на зоне Цеповяз, осужденный по делу Цапков за 19 убийств на 19 лет, давясь икрой, крабами и шашлыками, разводящий пчел, вызывающий себе стоматолога и регулярно по телефону общающийся с волей, понимаешь, почему народ за смертную казнь», — написал Соловьев в Instagram.
Ранее в СМИ появились фотографии осужденного по делу об убийствах в станице Кущевской Вячеслава Цеповяза, который ест шашлык и икру в своей камере, а в руках у него мобильный телефон.
Во вторник в УФСИН по Амурской области подтвердили подлинность фотографий. Служебная проверка выяснила, что они были сделаны в 2015 году. Материалы проверки переданы в следственные органы.
Однако в Следственном управлении СКР по Амурской области сообщили, что пока не получали документов, передает РИА «Новости».
«К нам не поступали, у нас нет таких материалов», — сказал и.о. старшего помощника руководителя СУСК по региону Олег Мясоедов.
В 2013 году Цеповяз был приговорен к 20 годам колонии строгого режима по делу о массовых убийствах в станице Кущевской. Всего по делу «банды Цапка» осуждено 12 человек. Сам Сергей Цапок умер в СИЗО 2014 году.
В сентябре мать лидера преступной группировки Сергея Цапка вышла из колонии досрочно после семи лет заключения и вернулась в станицу Кущевскую.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Умер актер и каскадер Геннадий Четвериков Познер предложил «безумную идею» решения российско-американского недопонимания Умер актер и режиссер Олег Лавров
Комментарии2
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Дознаватель из Уфы «потеряла память»206
Почему часть Крыма до сих пор принадлежит Украине?87
В деле Шамсуарова об изнасиловании всплыла Багдасарян369
Умер Геннадий Четвериков3
Женщину убили в кабине лифта в Москве24
Видео
01:27
Дознаватель из Уфы «потеряла память»
Происшествия
02:10
Полет Су-57 сняли с рампы Ан-12
Оружие Армия
00:44
Названо новое место встречи Путина и Трампа
Политика
02:26
Россиянка заказала убийство мужа в рассрочку
Происшествия
01:54
«Заломил руки и изнасиловал»: Шамсуаров попал в секс-скандал
Происшествия Статьи
00:23
Женщину убили в кабине лифта в Москве
Происшествия Криминал
01:06
Ветерана обманным путем лишили квартиры за «долги внука»
Происшествия
00:25
Шутка про НАСА и батут вернулась Рогозину бумерангом
Наука и техника Статьи
00:14
Запашного госпитализировали в Германии
Шоу-бизнес
01:28
Врачи оказывают помощь людям в зале, где выступает Трамп
США В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение