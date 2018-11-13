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Москвич купил iPhone за ванну монет
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В Москве покупатель iPhone расплатился ванной мелочи 

РИА Новости + ещё 22 1 час назад
Фото: РИА Новости
Один из покупателей iPhone стоимостью более 100 тысяч рублей в одном из московских магазинов заплатил за гаджет мелочью, принесенной в ванне, заявила РИА Новости представитель магазина Людмила Семушина.
"В понедельник вечером в наш магазин… пришли два человека, которые несли ванну, наполненную мелочью. Они сказали, что хотят купить iPhone и что в ванной 100 тысяч рублей", — рассказала представитель магазина.
По ее словам, покупатели выбрали аппарат iPhone XS, стоимость которого составляет 100,99 тысячи рублей.
Семушина уточнила, что у продавца на подсчет необходимой суммы мелочью ушло около 1,5-2 часов. После покупки посетители покинули магазин вместе с ванной, в которой еще оставалась мелочь, сказала собеседница агентства.
При этом она затруднилась уточнить, была ванна чугунной или пластиковой.
Компания Apple 12 сентября представила сразу три новые модели смартфонов — iPhone XS, iPhone XS Max и iPhone XR. Продажи первых двух моделей в РФ начались 28 сентября, последняя стала доступна 26 октября. При этом самая бюджетная из последних моделей смартфонов от Apple — iPhone XR — оказалась менее популярной у россиян, чем более дорогие XS и XS Max, выяснили специализирующаяся на системах искусственного интеллекта IT-компания oneFactor и оператор фискальных данных OFD.ru.
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