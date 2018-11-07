За создание «резиновых офисов» пригрозили тюрьмой

За создание «резиновых офисов» посадят на три года

Фото: ПГ / ВЛАДИМИР АФАНАСЬЕВ

За фиктивную постановку на учёт мигрантов будут наказывать тюремным сроком до 3 лет. Соответствующий закон 7 ноября планирует рассмотреть Совет Федерации В 2013 году в России был принят закон о «резиновых квартирах», который ввёл уголовную ответственность за незаконную постановку на учёт мигрантов в жилых домах. После этого мошенники стали заниматься фиктивной регистрацией приезжих в офисах. Так, по адресу одной компании в помещении площадью 34 квадратных метров было поставлено на учет 3,3 тысячи человек, в другом офисе — 56 тысяч мигрантов. «Сложившаяся ситуация является фактором прямых рисков и угроз легализации пребывания на территории России лиц с целью совершения противоправных деяний, в том числе, экстремизма и терроризма», — указано в пояснительной записке к закону. Предложенные поправки в Уголовный кодекс, предусматривают для организаторов «резиновых офисов» уголовный штраф до 500 тысяч рублей и тюремный срок до 3 лет. «Мы устанавливаем дополнительную защиту законных прав и интересов граждан России, нашего рынка труда и вместе с тем защищаем иностранного гражданина, осуществляющего трудовую деятельность на законных основаниях. Фиктивная регистрация — это всегда фактор опасной неизвестности», — считает один из авторов закона, вице-спикер Госдумы Ирина Яровая.