В США показали бюстгальтер за миллион долларов 

В Нью-Йорке состоялась презентация бюстгальтера, стоимость которого составляет 1 миллион долларов. Этот предмет дамского туалета украшен 2 000 бриллиантов от Сваровски и сверкающим топазом, обрамляет шедевр ювелирного искусства серебряный корсет. Сообщается, что на изготовление бюстгальтера Fantasy Bra потратили 930 часов. В декабре модель из Швеции Эльза Хоск, представившая изделие известного брэнда, будет блистать в нем на подиуме. А для тех, кто не является обладателем миллионного состояния, компания предложит бюджетную версию с авторскими кристаллами, такой лифчик обойдется покупателю в 250 долларов. Впрочем, стоимость данной детали нижнего белья составит слабую конкуренцию самому дорогому в мире комплекту, оформленному 1 300 драгоценными камнями, включая тайский рубин массой в 300 карат. Он оценивается в 15 миллионов долларов.