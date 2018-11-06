Умер актер фильма «Трудно быть богом»

Умер актер и каскадер Геннадий Четвериков

Актер и каскадер Геннадий Четвериков скончался на 84-м году жизни, передает «НСН».

Четвериков — член Гильдии киноактеров Беларуси , член Белорусского союза кинематографистов.

Каскадерская карьера артиста началась в 1956 году. Он снялся более чем в 120 фильмах, многие из которых побили все рекорды советского кинопроката. Среди них: « Дмитрий Кантемир » (шесть ролей и трюки), «Емельян Пугачев», «Пираты XX века», « Ярослав Мудрый », «Новые сказки Шахерезады», «И на камнях растут деревья», «Черный замок Ольшанский», «Воры в законе», «Хрусталев, машину!», «Медный ангел», «Шаг влево, шаг вправо», «Трудно быть богом», «Анастасия Слуцкая».

Артист исполнял сложнейшие трюки, повторить которые до сих пор никто не решается. Так, на съемках картины «И на камнях растут деревья» Четвериков по воде подносил на спине к ладье викингов целого лося и поднимался с ним по мокрому трапу.