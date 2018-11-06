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Броневик Ленина предложили поставить во дворе Смольного
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Броневик Ленина предложили поставить во дворе Смольного 

360tv.ru + ещё 1 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Активисты Санкт-Петербурга хотят поставить броневик «Остин-Путиловец» во дворе Смольного. Об этом сообщило информационное агентство Nation News.
Партия «Коммунисты России» и глава петербургского отделения Сергей Малинкович ранее предлагали вернуть из музея броневик Ленина. Они объяснили это тем, что гостям города приходится платить деньги за билет в Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи, чтобы увидеть броневик.
Сотрудники топонимической комиссии города не согласны с данным предложением. Они считают, что броневику будет лучше в музее, где его охраняют.
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