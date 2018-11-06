Броневик Ленина предложили поставить во дворе Смольного

Активисты Санкт-Петербурга хотят поставить броневик «Остин-Путиловец» во дворе Смольного. Об этом сообщило информационное агентство Nation News.

Партия «Коммунисты России» и глава петербургского отделения Сергей Малинкович ранее предлагали вернуть из музея броневик Ленина. Они объяснили это тем, что гостям города приходится платить деньги за билет в Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи, чтобы увидеть броневик.

Сотрудники топонимической комиссии города не согласны с данным предложением. Они считают, что броневику будет лучше в музее, где его охраняют.