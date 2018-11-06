Пострадавшей при пожаре в Кузбассе семье помогут

Власти Кузбасса окажут помощь пострадавшей при пожаре семье

Власти Кемеровской области помогут многодетной семье из города Юрга , в котором два взрослых и шесть детей погибли при пожаре в частном доме, сообщил журналистам во вторник исполняющий обязанности первого заместителя губернатора Вячеслав Телегин.

По данным МЧС, сигнал о возгорании поступил в 4.20 (0.20 мск), через час оно было ликвидировано. В результате выгорела часть внутренних помещений дома, практически полностью сгорела крыша, пострадали надворные постройки. Возбуждено и расследуется уголовное дело по статье "причинение смерти по неосторожности двум и более лицам".

"Ситуация на контроле (губернатора) Сергея Евгеньевича (Цивилева), здесь работают сегодня все замы губернатора, МЧС, СК, прокуратура, проводятся следственные мероприятия. Принято решение об оказании семье материальной помощи плюс помощь в похоронах, в проведении поминальных обедов и на девять, и на сорок дней. Это все берет на себя город", — сказал Телегин.

По его словам, для предотвращения подобных трагедий в домах всех многодетных семей проверят и установят системы противопожарной сигнализации. Во многих городах Кузбасса, по данным властей, такая работа уже идет, на эти цели планируют выделить дополнительное финансирование.