Россияне побывали в 100 странах мира за выходные

Российские туристы посетили свыше 100 стран мира в ноябрьские праздники

Германию и ЮАР, Бангладеш, Танзания, Лаос и В ноябрьские праздники российские путешественники, выбравшие заграничные поездки, чаще всего посещали Италию Турцию . В число экзотических вошли страны Африки, Океании и Карибского бассейна, в частности, Камбоджа Конго , сообщает OneTwoTrip.

В пятерку самых популярных стран кроме Италии, Германии и Турции вошли Чехия ОАЭ . Замкнули десятку Испания , Таиланд, Франция, Израиль и Нидерланды

Средняя стоимость авиабилетов туда-обратно с вылетом из городов РФ за границу в минувшие праздники составила 23480 рублей, что на 8% больше, чем в ноябрьские выходные в прошлом году. За самые дорогие авиабилеты путешественники заплатили свыше 300 тысяч рублей.