Познер нашел «безумное» решение проблемы США и РФ

Познер нашел решение проблемы США и РФ

«Представьте себе, что 10 тыс. российских детей уезжают в Соединенные Штаты. В разные-разные-разные места. И живут по домам, в 10 тыс. семьях американских. В течение одного года. И 10 тыс. американских детей приезжают сюда и тоже живут в течение одного года в российских семьях», — написал Познер на своем сайте «Познер Онлайн».

По его словам, за 5 лет программа может «сыграть колоссальную роль» в перемене отношений между Россией и США.

При этом Познер отметил, что для налаживания партнерства нужна политическая воля руководства обеих сторон. По словам журналиста, «главный путь — это контакты».