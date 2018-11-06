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Познер нашел «безумное» решение проблемы США и РФ
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Дознаватель сильно напилась перед изнасилованием

Познер нашел решение проблемы США и РФ 

Рамблер 1 час назад
Журналист Владимир Познер предложил организовать программу обмена для детей России и США для налаживания отношений между двумя странами.
«Представьте себе, что 10 тыс. российских детей уезжают в Соединенные Штаты. В разные-разные-разные места. И живут по домам, в 10 тыс. семьях американских. В течение одного года. И 10 тыс. американских детей приезжают сюда и тоже живут в течение одного года в российских семьях», — написал Познер на своем сайте «Познер Онлайн».
По его словам, за 5 лет программа может «сыграть колоссальную роль» в перемене отношений между Россией и США.
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При этом Познер отметил, что для налаживания партнерства нужна политическая воля руководства обеих сторон. По словам журналиста, «главный путь — это контакты».
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