В РПЦ не исключили передела собственности на Украине

В РПЦ не исключили передела церковной собственности на Украине

В Московском патриархате допускают, что после получения автокефалии Украину ждёт передел церковной собственности. Об этом заявил глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.

Он напомнил о заявлениях представителей властей Украины, которые проводят «инвентаризацию» храмов, находящихся в распоряжении УПЦ, и которые предлагают её «насильственно переименовать».

Он также указал на то, что Киев игнорирует факты насилия в отношении её верующих и выдвигает «дискриминационные законодательные инициативы», предлагая изъять ряд церковных строений в пользу некоей новой «автокефальной» структуры.

« (Эти заявления. — RT) оставляют не много надежд на то, что слова президента Украины Петра Порошенко, заявившего, что никакого передела церковной собственности не будет, не разойдутся с действительностью», — цитирует РИА Новости Илариона.

По его словам, вторжение властей Украины в церковную жизнь ведёт к эскалации напряжённости.

3 ноября Украина и Константинополь подписали соглашение о сотрудничестве. Как подчёркивали в РПЦ , оно не означает создания автокефалии.

Позднее патриарх Варфоломей призвал РПЦ признать право Украины на автокефалию.