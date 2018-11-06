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В РПЦ не исключили передела собственности на Украине
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В РПЦ не исключили передела церковной собственности на Украине 

RT на русском 2 часа назад
Фото: ТАСС
В Московском патриархате допускают, что после получения автокефалии Украину ждёт передел церковной собственности. Об этом заявил глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.
Он напомнил о заявлениях представителей властей Украины, которые проводят «инвентаризацию» храмов, находящихся в распоряжении УПЦ, и которые предлагают её «насильственно переименовать».
Он также указал на то, что Киев игнорирует факты насилия в отношении её верующих и выдвигает «дискриминационные законодательные инициативы», предлагая изъять ряд церковных строений в пользу некоей новой «автокефальной» структуры.
« (Эти заявления. — RT) оставляют не много надежд на то, что слова президента Украины Петра Порошенко, заявившего, что никакого передела церковной собственности не будет, не разойдутся с действительностью», — цитирует РИА Новости Илариона.
По его словам, вторжение властей Украины в церковную жизнь ведёт к эскалации напряжённости.
3 ноября Украина и Константинополь подписали соглашение о сотрудничестве. Как подчёркивали в РПЦ, оно не означает создания автокефалии.
Позднее патриарх Варфоломей призвал РПЦ признать право Украины на автокефалию.
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