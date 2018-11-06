Полунин пригласил на культурный форум организаторов старинных карнавалов

Всемирно известный клоун, руководитель секции "Цирк и уличный театр" Санкт-Петербургского международного культурного форума Вячеслав Полунин пригласил на мероприятие иностранных организаторов старинных и современных карнавалов.

Международный культурный форум пройдет в северной столице с 15 по 17 ноября, ежегодно он собирает экспертов в области культуры со всего мира: звезд театра, оперы и балета, режиссеров и музыкантов, общественных деятелей, представителей власти и бизнеса, академического сообщества. Организаторами выступают правительство РФ , министерство культуры РФ правительство Санкт-Петербурга . Участников форума ожидает насыщенная фестивальная и деловая программа.

"В нашей подсекции главная тема в этом году — карнавал. Я занимаюсь карнавалами давно. Я и Миша Шемякин увлечены этой историей и делаем все время попытки возрождения карнавала в России. И мы пригласили десяток людей со всего света, которые занимаются или старинными карнавалами, или современными", — рассказал РИА Новости Полунин.

По словам руководителя секции "Цирк и уличный театр", на форуме каждый год рассматривают разные темы, а "сейчас подошла очередь праздника, карнавала".

"Решили проводить это у Миши Шемякина в фонде. Он рядом находится с цирком, на Садовой улице. Я попросил Мишу его самую любимую сделать выставку, в которую была бы включена серия картин "Карнавалы Санкт-Петербурга", где радость и ужас замешены в единое целое", — рассказал Полунин.

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