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Ярмольник раскритиковал оплатившую долги приюта студентку
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Ярмольник раскритиковал оплатившую долги приюта студентку 

Рамблер + ещё 5 3 часа назад
Фото: Lenta.ru
Актер, глава попечительского совета фонда «Дарящие надежду» Леонид Ярмольник заподозрил студентку из Майкопа, подарившую деньги приюту, в самопиаре. Об этом сообщает «Говорит Москва».
Девушка, о которой идет речь, принесла в приют бездомного котенка и узнала о долге волонтеров перед ветеринарной клиникой. Из-за этого приют больше не мог принимать животных. В итоге студентка сама оплатила 340 тысяч рублей долга.
Девушка просила не называть ее имени, но волонтеры опубликовали ее фото, а затем с ней поговорили журналисты «Комсомольской правды». Она рассказала газете, что подаренные приюту деньги она откладывала на машину — частично со стипендии, частично с подработок и подарков на дни рождения.
По мнению Ярмольника, если девушке была нужна машина, она могла быть отдать на благотворительность 50 тысяч рублей, а остальное оставить на автомобиль.
«Это всё равно было бы поступком замечательным. А вот 340 тысяч и потом информация, что копила на машину — мне кажется, что это какой-то современный способ пиара», — заявил он.
Радиостанция отмечает, что в соцсетях появились призывы помочь студентке с покупкой машины. Ярмольник заявил, что в этом есть «что-то неразумное», ведь девушка уже приняла решение о деньгах.
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