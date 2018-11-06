Ярмольник раскритиковал оплатившую долги приюта студентку

Актер, глава попечительского совета фонда «Дарящие надежду» Леонид Ярмольник заподозрил студентку из Майкопа , подарившую деньги приюту, в самопиаре. Об этом сообщает «Говорит Москва».

Девушка, о которой идет речь, принесла в приют бездомного котенка и узнала о долге волонтеров перед ветеринарной клиникой. Из-за этого приют больше не мог принимать животных. В итоге студентка сама оплатила 340 тысяч рублей долга.

Девушка просила не называть ее имени, но волонтеры опубликовали ее фото, а затем с ней поговорили журналисты « Комсомольской правды ». Она рассказала газете, что подаренные приюту деньги она откладывала на машину — частично со стипендии, частично с подработок и подарков на дни рождения.

По мнению Ярмольника, если девушке была нужна машина, она могла быть отдать на благотворительность 50 тысяч рублей, а остальное оставить на автомобиль.

«Это всё равно было бы поступком замечательным. А вот 340 тысяч и потом информация, что копила на машину — мне кажется, что это какой-то современный способ пиара», — заявил он.

Радиостанция отмечает, что в соцсетях появились призывы помочь студентке с покупкой машины. Ярмольник заявил, что в этом есть «что-то неразумное», ведь девушка уже приняла решение о деньгах.