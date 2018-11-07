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Саратовский депутат исхудал на «прожиточной диете»
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Саратовский депутат похудел на 6 кг на «прожиточной диете» 

Рамблер + ещё 1 1 час назад
Фото: соцсети
Депутат Саратовской областной думы Николай Бондаренко похудел на 6 кг после начала эксперимента по питанию на 3,5 тысячи рублей в месяц.
«Я весил 94 кг на старте моего эксперимента, ровно две недели назад. Сейчас вешу 88 кг с небольшим, похудел», — рассказал Бондаренко агентству ТАСС.
По его словам, он питается в основном крупами и овощами, на завтрак съедает полтора яйца, на обед — гречку или постные щи.
Бондаренко решил потратить на питание 3,5 тысячи рублей в течение месяца после спора с бывшим министром труда Саратовской области Натальей Соколовой, в ходе которого она заявила, что 3,5 тысячи рублей «вполне достаточно для удовлетворения минимальных физиологических потребностей».
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