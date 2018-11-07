Саратовский депутат исхудал на «прожиточной диете»

Саратовский депутат похудел на 6 кг на «прожиточной диете»

Депутат Саратовской областной думы Николай Бондаренко похудел на 6 кг после начала эксперимента по питанию на 3,5 тысячи рублей в месяц.

«Я весил 94 кг на старте моего эксперимента, ровно две недели назад. Сейчас вешу 88 кг с небольшим, похудел», — рассказал Бондаренко агентству ТАСС.

По его словам, он питается в основном крупами и овощами, на завтрак съедает полтора яйца, на обед — гречку или постные щи.