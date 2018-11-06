В Волгограде предложили кормить детей бесплатно

Глава Волгоградской области предложил кормить первоклассников бесплатно

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров предложил организовать бесплатные школьные завтраки для первоклассников с января будущего года, сообщает во вторник пресс-служба администрации региона.

По данным ведомства, сейчас организацией школьного питания в Волгоградской области занимаются муниципалитеты, около 40 процентов школьников, чьи семьи входят в льготную категорию, получают питание бесплатно. Затраты компенсируются за счет областного и местных бюджетов. Губернатор региона Андрей Бочаров предложил с 1 января 2019 года обеспечить всех первоклассников, независимо от социального статуса, бесплатными школьными завтраками.

"Предлагаю с 1 января 2019 года обеспечить всех первоклассников Волгоградской области, вне зависимости от дохода семьи, горячими завтраками за счет областного и местных бюджетов, предусмотреть в бюджете на 2019 год и последующие годы соответствующие финансовые средства", — цитирует слова Бочарова в релизе пресс-служба администрации региона.

Также, по информации ведомства, планируется увеличить размер компенсации стоимости питания из средств областного бюджета для всех школьников из семей, входящих в льготную категорию граждан.