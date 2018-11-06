Всероссийский семинар «Моя история» прошел в Москве

В Москве завершился первый всероссийский семинар «Моя история»

С 1 по 5 ноября в Москве проходило первое обучение федеральной и региональных волонтерских команд всероссийского проекта "Моя история". Суть проекта — привлечь добровольцев к помощи в изучении семейных архивов и составлении генеалогического древа, сообщается на официальном сайте всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы".

В течение пяти дней волонтеры учились работать с архивами, узнали о методике поиска документов, а также посетили архивы и музеи. Заключительный день образовательного семинара был посвящен методике поиска документов в архивах. О том, как работать с архивами, рассказали главный хранитель Центрального государственного архива города Москвы Елена Григорьевна Болдина и декан факультета архивного дела Историко-архивного института Российского государственного гуманитарного университета Елена Малышева

Без знания истории своего рода невозможно знать историю своей страны. Когда узнаешь больше о своих предках, узнаешь в них свои черты, характер. Эта цепочка очень важна. А если человек не ощущает себя в длинной цепочке поколений, то этой причастности к истории внутри исторического самосознания быть не может", — отметила Болдина.

После обучения на местах сформируются волонтерские команды, которые будут работать по трем направлениям: консультирование жителей России по составлению семейного древа, помощь архивам в создании электронных баз документов, просвещение по вопросам важности изучения истории семьи. Уже в начале 2019 года волонтеры начнут активно помогать гражданам.

Чтобы присоединиться к проекту, необходимо зарегистрироваться на сайте волонтерыпобеды.рф и связаться с руководителем регионального отделения движения.