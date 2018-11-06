Пока вы спали: Самые большие зарплаты в Москве 

Названы самые доходные профессии в Москве
Московские ИТ-специалисты зарабатывают в месяц в среднем 84,2 тысячи рублей — больше, чем работники любой другой сферы деятельности. К такому выводу, как сообщает «Российская газета», пришли эксперты сайта «Работа.ру». Вторыми в списке самых высокооплачиваемых москвичей стали сотрудники сферы логистики и транспорта (70,9 тысячи), а третьими — сферы производства (66,7 тысячи).
Россия пожалуется на США в Генассамблею ООН
Россия пожалуется Генеральной ассамблее ООН на арест своей дипломатической собственности в США. Как рассказали «Коммерсанту» в Министерстве иностранных дел России, вопрос о «грубом нарушении международно-правовых обязательств» в ближайшие дни будет поднят в правовом комитете Генассамблеи. Кроме того, МИД продолжит готовить иски по тому же вопросу в суды США.
Украина и Белоруссия — «лучшие враги»
Связи Украины и Белоруссии в экономике крепнут на фоне политических скандалов, пишут «Известия». В ходе состоявшегося в конце октября форума регионов Украины и Белоруссии страны заключили контрактов на 100 миллионов долларов, объем двусторонней торговли между ними вырос в 2017 году по сравнению с 2016-м на 20%, «Минский автозавод» продает на Украине почти столько же среднетоннажных грузовиков, сколько «Фольксваген», а белорусские азотные удобрения составляют 20% украинского рынка. Тем временем перед форумом регионов глава МИД Украины Павел Климкин заявил о «потенциальной опасности» пребывания украинцев в Белоруссии, месяц назад зампред Верховной рады Ирина Геращенко винила Минск в «подыгрывании» Москве, а президент Белоруссии Александр Лукашенко в сентябре заявлял, что с Украины «идет много беды».
«Русал» сменит Джерси на Калининград
Алюминиевая компания «Русал» сменит британскую юрисдикцию на российскую. По данным «Известий», «переезд» компании из офшора на острове Джерси в один из российских, по мнению аналитика компании «Открытие Брокер» Андрея Кочеткова, на калининградский Октябрьский остров, готовился с августа, а ныне в нем поставлена «принципиальная точка». Завершится переезд после того, как «Русал» сменит русское и английское названия, договориться с регуляторами и фондовыми биржами, приведет нормативные документы в соответствие с законодательством РФ, а также получит одобрение властей России.
В России подешевела пшеница
Пшеница в России не дешевела так сильно, как на прошлой неделе, в течение нескольких месяцев, сообщает «Коммерсант». Пшеница третьего класса стала дешевле на 250 рублей (11,02 тысячи рублей за тонну), а четвертого — на 225 (10,8 тысячи). Источник издания, крупный экспортер пшеницы, объяснил падение цен ростом предложения. В свою очередь, директор компании «Совэкон» Андрей Сизов отметил, что, возможно, продавцы пшеницы активизировали торговлю ею на биржах, перестав ждать ослабления рубля и увеличения экспортных цен, а также испугавшись слухов об ограничении экспорта, что и могло сказаться на ценах на зерно.