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Енота-беглеца поймали после нападения на кур
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Сбежавшего из зоопарка на Кубани енота поймали после нападения на кур 

РИА Новости + ещё 6 1 час назад
Фото: кадр из видео
Енот, сбежавший из передвижного цирка в Курганинском районе Краснодарского края, растерзал несколько кур одной из местных жительниц, после чего его поймали и вернули хозяину, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
По информации регионального управления, в дежурную часть отдела МВД России по Курганинскому району обратилась местная жительница с сообщением о пропаже домашней птицы. Женщина пояснила, что обнаружила нескольких растерзанных тушек кур на своем участке.
"В результате осмотра места происшествия участковый уполномоченный полиции предположил, что здесь орудует хищник. Ориентируясь по оставленным следам, на чердаке домовладения полицейский обнаружил енота. Участковый поймал животное и поместил в оборудованный временный вольер. Было установлено, что животное сбежало из передвижного цирка, который несколько дней назад располагался неподалеку от домовладения заявительницы", — говорится в сообщении ведомства.
Связавшись с администрацией цирка, полицейский сообщил об обнаружении питомца и передал его законному владельцу. Уточняется, что хозяин заметил пропажу енота в день отъезда, но самостоятельно найти животное сотрудникам цирка не удалось. Материальный ущерб, причиненный заявительнице, возмещен работниками цирка в полном объеме, добавляет пресс-служба.
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