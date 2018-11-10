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Путин принял участие в открытии памятника Тургеневу
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Путин принял участие в открытии первого в Москве памятника Тургеневу 

РИА Новости + ещё 45 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Президент России Владимир Путин принял участие в церемонии открытия первого в Москве памятника писателю Ивану Тургеневу.
Выступая на церемонии, он отметил, что без Тургенева невозможно представить русскую литературу. Президент сказал, что новый памятник очень красивый, и поблагодарил его создателя — скульптора Сергея Казанцева. Затем президент возложил букет из красных роз к монументу.
Накануне исполнилось 200 лет со дня рождения писателя.
Памятник стал частью архитектурно-музейного комплекса, который получил название "тургеневский квартал". В комплекс вошли дом-музей писателя и приусадебная территория с садом и сквером. Кроме того, в сквере находится памятник грустной собачке Муму — героине одноименного произведения.
До настоящего времени в Москве был установлен лишь бюст Тургенева у входа в библиотеку его имени.
Монумент изображает 30-летнего Тургенева в годы, когда он посещал дом своей матери на Остоженке.
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