В России предложили блокировать сообщества чайлдфри в соцсетях

России предложили внести прививающие ненависть к материнству и детству материалы в реестр запрещённой информации, а распространяющие их сообщества в соцсетях — штрафовать и блокировать.

Обращение с соответствующей инициативой президенту России Владимиру Путину направит Общероссийское общественное движение «За жизнь!». Об этом RT сообщил его координатор Сергей Чесноков

Авторы инициативы отметили, что государство ведёт большую работу в сфере демографической и семейной политики, а также борьбу за охрану и сохранение здоровья населения.

Вместе с тем многие сообщества в социальных сетях публикуют материалы, которые очерняют институт семьи, прививают ненависть и презрение к материнству и детству.

«Очень важно способствовать созданию комфортной и безопасной среды, оказанию информационной защиты детям нашего государства. Очень важно как-то остановить развращение детей, разрушение приемлемых норм поведения в обществе и нравственных основ, а также способствовать закрытию данных групп и, по крайней мере, дать понять руководителям этих групп, что за ложную, нездоровую, противоречащую государственной семейной политике информацию их сообщества могут быть заблокированы, и они могут быть привлечены к ответственности», — убеждены авторы инициативы.

Предполагается внести изменения в закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», согласно которым материалы с травлей материнства, прививанием презрения ненависти к детям (как рождённым, так и нерождённым), неуважения к многодетным матерям будут признаны информацией, запрещённой к распространению на территории России.

Как пояснил в беседе с RT координатор движения Сергей Чесноков, штрафам и блокировке сообществ за такие публикации должны предшествовать предупреждения в адрес их администрации с предписанием удалить вредный контент в течение трёх месяцев.

При повторном нарушении сообщество необходимо обязать в течение месяца удалить запрещённую информацию и выплатить штраф — не менее одной тысячи рублей на каждую тысячу подписчиков, уверен общественник.

«В случае, если будет третье нарушение после истечении ещё одного месяца, то сообщество подлежит блокировке. Блокировка сообществ, конечно же, допустима и в судебном порядке, и на основании требования Генерального прокурора Российской Федерации или его заместителей», — заключил Чесноков.

В марте в Совете блогеров предложили ввести ответственность за распространение фейков в соцсетях.