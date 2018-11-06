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Стая «летучих мышей» поселилась в Приморском океанариуме
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В Приморском океанариуме появились рыбы-летучие мыши с острова Окинава 

РИА Новости + ещё 1 3 часа назад
Фото: © РИА Новости / Виталий Аньков
Экспозицию Приморского океанариума пополнили уникальные длиннопёрые платаксы с японского острова Окинава, известные также как тропические рыбы-летучие мыши, сообщает пресс-служба комплекса.
После адаптации и карантина экспозицию главного корпуса океанариума пополнили 26 представителей этого вида. Их новым домом стал стеклянный подводный туннель. Сразу же после заселения рыбы-летучие мыши примкнули к своим сородичам-платаксам других видов и образовали единый косяк.
"Эти рыбы, несмотря на свой большой размер — крупные особи достигают 50 сантиметров и более — спокойны и миролюбивы, поэтому хорошо уживаются с другими обитателями аквариума", — заявил начальник отдела содержания гидробионтов тропических морей Михаил Стрельцов.
Платаксы всеядны, но они не охотятся и никогда не питаются живой рыбой, хотя, если предложат, с удовольствием едят белковый корм — мидии, гребешок, мясо рыбы в нарезке, рассказали в океанариуме.
Платаксы — плоские высокотелые рыбы, живущие в прибрежных водах тропических морей. В подростковом возрасте они обитают среди мангровых зарослей, маскируясь под мертвые листья растений для защиты. С возрастом они откочёвывают в открытую часть шельфа. В природе всеядны, хотя и не занимаются охотой на других ры
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