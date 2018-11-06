Названы основные факторы риска заболеваний у россиян

Основными факторами риска развития заболеваний у россиян стали нерациональное питание, низкая физическая активность и курение, сообщили в Минздраве.

Минздраве проанализировали результаты диспансеризации, которую за девять месяцев 2018 года прошли 15,96 млн человек, передает ТАСС

«Наиболее часто встречаются следующие факторы риска: нерациональное питание — 25%, низкая физическая активность — 18%, курение табака — 12% прошедших диспансеризацию», — сообщили в Минздраве.

По данным ведомства, более половины россиян (52%) отнесены к третьей группе здоровья. Это значит, что у них имеются заболевания, которые требуют наблюдения у врача.

На первом месте среди впервые выявленных заболеваний оказались болезни системы кровообращения. Они зафиксированы у каждого 25-го человека.