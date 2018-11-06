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Названы основные факторы риска заболеваний у россиян
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Названы основные факторы риска заболеваний у россиян 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 19 1 час назад
Фото: РИА Новости
Основными факторами риска развития заболеваний у россиян стали нерациональное питание, низкая физическая активность и курение, сообщили в Минздраве.
В Минздраве проанализировали результаты диспансеризации, которую за девять месяцев 2018 года прошли 15,96 млн человек, передает ТАСС.
«Наиболее часто встречаются следующие факторы риска: нерациональное питание — 25%, низкая физическая активность — 18%, курение табака — 12% прошедших диспансеризацию», — сообщили в Минздраве.
По данным ведомства, более половины россиян (52%) отнесены к третьей группе здоровья. Это значит, что у них имеются заболевания, которые требуют наблюдения у врача.
На первом месте среди впервые выявленных заболеваний оказались болезни системы кровообращения. Они зафиксированы у каждого 25-го человека.
В августе в Росздравнадзоре сообщали, что показатели заболеваемости ожирением в России приблизились к американским: за пять лет число людей с лишним весом увеличилось на 30%.
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