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В РФ хотят закрыть каждый второй алкомаркет
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Власти рассмотрят вопрос сокращения магазинов с алкоголем и табаком в 2,5 раза 

Инфо 24 + ещё 1 4 часа назад
Экспертный совет при правительстве РФ предложил властям ограничить число магазинов, где продают алкоголь и табак, в 2,5 раза. Инициатива стала частью отзыва совета на проект «Укрепление общественного здоровья».
Документ может стать частью нацпроекта «Демография», цель которого повысить продолжительность жизни россиян до 80 лет к 2030 году (сейчас — 72,7 года). В экспертном совете сослались на исследования, которые подтверждают, что чем больше в регионе торговых точек с алкоголем и сигаретами, тем чаще в этих регионах употребляют спиртное и курят.
Авторы инициативы подчеркивают, что сокращение употребления алкоголя и табакокурения — основные источники предотвращения смертности.
«Негативный демографический вклад этих проблем в РФ гораздо выше, чем в большинстве стран мира, поэтому их приоритизация оправдана», — сказано в отзыве, который отправили министру труда и социальной защиты Максиму Топилину.
Исходя из статистики Росалкогольрегулирования, на середину 2017 года в РФ функционировало более 223 тысяч розничных точек продажи алкоголя и табака, из которых чуть более 43 тысяч приходилось на общепит.
Если ограничение произойдет, магазины будут работать из расчета 50 точек на 100 тысяч человек. Сейчас на такое же количество человек работают 120 магазинов. В то же время в Скандинавии на 100 тысяч человек работают лишь 15 магазинов, в которых продают алкоголь и табак.
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