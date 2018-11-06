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В РФ начнут наказывать за провоз поддельных документов
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В России начнут наказывать за провоз поддельных документов 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: PIXABAY.COM
Скоро в России появится новый вид наказания — провоз поддельных паспортов и удостоверений со сроком лишения свободы на 3 года. Пока что этого в законодательстве нет, а в тюрьму можно угодить за изготовление, использование или сбыт фальшивок.
Новшество прописано в законопроекте Правительства, который уже внесён в Госдуму, а 6 ноября планируется его рассмотрение в первом чтении. Также в это день парламентарии должны рассмотреть ещё одну инициативу кабмина — поправки в Административный кодекс, которые до 100 тысяч рублей увеличивают штраф за изготовление фальшивых бланков и печатей.
Что касается первой инициативы, то сейчас уголовная ответственность за подделку, изготовление или сбыт поддельных паспортов значится в статье 327 УК РФ и составляет 2 года лишения свободы. В 2017 году было зарегистрировано 36187 преступлений, предусмотренных этой статьёй.
А в Административном кодексе должны измениться 3 статьи. Первая — статья 19.11 предполагает наказания для нарушителей порядка изготовления, использования, хранения бланков или печатей с изображением Государственного герба РФ. Штрафы в данном случае должны составить 5 тысяч рублей с конфискацией техники. В статье 19.18 прописано представление ложных сведений для получения паспорта или других документов, удостоверяющих личность или гражданство. Тут штрафы вырастут до 3 тысяч рублей. А статья 19.23 предполагает наказания 50-100 тысяч рублей за подделку документов, штампов, печатей или бланков, их использование или сбыт.
Полностью поддерживает законопроекты зампред думского Комитета по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный. При этом он считает, что важно не столько ужесточить наказания, сколько укрепить работу структур, которые должны выявлять и пресекать рост подобного рода преступления.
«Акцент надо смещать в сторону правоприменения, чтобы был институт неотвратимости наказания», — объяснил депутат свою точку зрения «Парламентской газете».
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