В РФ начнут наказывать за провоз поддельных документов

В России начнут наказывать за провоз поддельных документов

Скоро в России появится новый вид наказания — провоз поддельных паспортов и удостоверений со сроком лишения свободы на 3 года. Пока что этого в законодательстве нет, а в тюрьму можно угодить за изготовление, использование или сбыт фальшивок.

Новшество прописано в законопроекте Правительства, который уже внесён в Госдуму , а 6 ноября планируется его рассмотрение в первом чтении. Также в это день парламентарии должны рассмотреть ещё одну инициативу кабмина — поправки в Административный кодекс, которые до 100 тысяч рублей увеличивают штраф за изготовление фальшивых бланков и печатей.

Что касается первой инициативы, то сейчас уголовная ответственность за подделку, изготовление или сбыт поддельных паспортов значится в статье 327 УК РФ и составляет 2 года лишения свободы. В 2017 году было зарегистрировано 36187 преступлений, предусмотренных этой статьёй.

А в Административном кодексе должны измениться 3 статьи. Первая — статья 19.11 предполагает наказания для нарушителей порядка изготовления, использования, хранения бланков или печатей с изображением Государственного герба РФ. Штрафы в данном случае должны составить 5 тысяч рублей с конфискацией техники. В статье 19.18 прописано представление ложных сведений для получения паспорта или других документов, удостоверяющих личность или гражданство. Тут штрафы вырастут до 3 тысяч рублей. А статья 19.23 предполагает наказания 50-100 тысяч рублей за подделку документов, штампов, печатей или бланков, их использование или сбыт.

Полностью поддерживает законопроекты зампред думского Комитета по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный . При этом он считает, что важно не столько ужесточить наказания, сколько укрепить работу структур, которые должны выявлять и пресекать рост подобного рода преступления.