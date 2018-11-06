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Пропавших людей будут искать по геолокации
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Пропавших людей будут искать по геолокации 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: ROSGVARD.RU
Данные по местонахождению пропавших детей полицейские смогут получать от сотовых операторов без получения разрешения суда. Соответствующий законопроект Комитет Госдумы по финансовому рынку планирует рассмотреть на заседании 6 ноября.
Авторами законодательной инициативы выступили члены Совета Федерации во главе с председателем палаты Валентины Матвиенко, а также депутаты Государственной Думы во главе с вице-спикером Петром Толстым.
Документом предлагается предоставить право полицейским обращаться к сотовым операторам за сведениями о местонахождении пропавших людей, не получая при этом соответствующее разрешение суда. Сотрудникам понадобится только мотивированное постановление одного из руководителей органов МВД.
Как ранее рассказала одна из автором инициативы зампредседателя Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Ирина Гехт, в случае принятия, полицейские смогут спасти сотни тысяч человеческих жизней.
«Таких историй очень много. Один из последних случаев — в Челябинской области, когда маньяк похитил девочку и её телефон был включён ещё в течение нескольких часов. Наверное, если бы правоохранители имели возможность вовремя получить эту информацию, девочка осталась бы жива, — рассказала она «Парламентской газете». — И таких историй в каждом регионе целое множество. Поэтому наш законопроект как раз направлен на то, чтобы правоохранительные органы без судебного решения могли использовать данные о местонахождении абонента для его быстрейшего и эффективного поиска».
Отмечается, что согласие абонента на передачу третьим лицам информации о себе можно будет выразить через Интернет. При этом требования к форме и порядку предоставления такого согласия будут устанавливаться Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России.
Такой же дистанционный способ получения согласия может применяться при организации поиска несовершеннолетних граждан, которые, как правило, используют абонентские устройства своих родителей.
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