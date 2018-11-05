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Столичный кот Ники заработал миллион рублей
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Столичный кот Ники заработал миллион рублей 

Рамблер 48 минут назад
Любимец публики кот Ники порой зарабатывает в разы больше, чем среднестатистический россиянин — благодаря усердию своей хозяйки он превратился в цифровой проект. Изображение этого домашнего животного можно встретить на предметах одежды, кроме того, кот рекламирует различные продукты и услуги. При этом сама владелица популярного питомца утверждает, что не заставляет его делать то, что ему не по душе, а все съёмки котика проходят в обычной домашней атмосфере. Вальяжный и ласковый Ники без всякого сопротивления позирует перед фотоаппаратом, чем и зарабатывает на жизнь не только себе, но своей хозяйке.
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