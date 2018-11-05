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Чиновница извинилась за слова о ненужности молодежи
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Российская чиновница извинилась за слова о ненужности молодежи 

Lenta.ru 18 минут назад
Руководитель департамента молодежной политики Свердловской области Ольга Глацких извинилась за свои слова о ненужности молодежи. Ее слова передает ТАСС.
«Я признаю, что эта мысль была выражена чересчур прямолинейно, и приношу свои извинения за столь резкое высказывание. Но из общего контекста понятно, что это было сказано лишь для того, чтобы усилить мотивацию молодежи самостоятельно и активно развиваться и вкладывать собственную энергию и силу в самостановление, а не только рассчитывать на государство», — пояснила Глацких.
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Чиновница уточнила, что будущее молодежи во многом зависит от самих молодых людей, а также от их родителей, которые должны их поддерживать. По ее словам, государство выступает здесь как помощник и дает возможность проявлять себя в различных молодежных мероприятиях. Глацких привела в пример собственные достижения, пояснив, что стала олимпийской чемпионкой в 15 лет благодаря упорному труду, своим родителям и государству.
Ранее 5 ноября в интервью телеканалу «360» Глацких заявила, что не говорила о ненужности молодежи, и призвала «не выдергивать фразы из контекста». Она уточнила, что отвечала на вопрос из зала и содержание разговора в итоге было «перевернуто».
В субботу, 3 ноября, в сети появилось видео, снятое на круглом столе в администрации Кировграда с участием местных молодежных объединений. В ходе встречи Глацких заявила, что государство молодежи ничего не должно, и посоветовала присутствовавшим юношам и девушкам донести эту позицию до своих друзей и знакомых. Кроме того, она пожаловалась на то, что у «всех чиновников, государственных и муниципальных служащих» маленькие зарплаты.
Глацких — российская гимнастка, олимпийская чемпионка 2004 года. Руководит департаментом молодежной политики Свердловской области с 2016 года. В 2006-м была награждена президентом России Владимиром Путиным орденом Дружбы.
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