В Госдуме поспорили со Шнуром об изнасиловании в Уфе

В Госдуме поспорили с лидером «Ленинграда» об изнасиловании в Уфе

Первый заместитель председателя комитета по культуре в Госдуме Елена Драпеко поспорила с Сергеем Шнуровым, написавшим стих о том, что от раскрытия дела об изнасиловании в Уфе ничего не изменится в работе правоохранительных органов.

Шнуров опубликовал в своем Instagram стихотворение, посвященное делу об изнасиловании девушки-дознавателя в отделении полиции в Уфе.

Шнуров уверен, что в результате расследования резонансного дела «кто-то выйдет, кто-то сядет», но в целом ситуация от этого в правоохранительных органах не поменяется.

«Реакция Шнурова абсолютно правильная, только то, что (ситуация, прим. ВЗГЛЯД) не изменится, с этим я не согласна. На мой взгляд, ситуация в полиции меняется…» — пояснила Драпеко, передает РИА «Новости».

Напомним, руководителя районного отдела УВД Уфы и других полицейских заподозрили в изнасиловании 23-летнего дознавателя, которая оказалась дочерью замначальника управления Росгвардии по Башкирии.