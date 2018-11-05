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В Госдуме поспорили со Шнуром об изнасиловании в Уфе
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В Госдуме поспорили с лидером «Ленинграда» об изнасиловании в Уфе 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: РИА Новости
Первый заместитель председателя комитета по культуре в Госдуме Елена Драпеко поспорила с Сергеем Шнуровым, написавшим стих о том, что от раскрытия дела об изнасиловании в Уфе ничего не изменится в работе правоохранительных органов.
Шнуров опубликовал в своем Instagram стихотворение, посвященное делу об изнасиловании девушки-дознавателя в отделении полиции в Уфе.
Сергей Шнуров посвятил стих полицейским-насильникам из Уфы
Шнуров уверен, что в результате расследования резонансного дела «кто-то выйдет, кто-то сядет», но в целом ситуация от этого в правоохранительных органах не поменяется.
«Реакция Шнурова абсолютно правильная, только то, что (ситуация, прим. ВЗГЛЯД) не изменится, с этим я не согласна. На мой взгляд, ситуация в полиции меняется…» — пояснила Драпеко, передает РИА «Новости».
Напомним, руководителя районного отдела УВД Уфы и других полицейских заподозрили в изнасиловании 23-летнего дознавателя, которая оказалась дочерью замначальника управления Росгвардии по Башкирии.
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