Депутат предложил отменить бесплатную медицину

Депутат-единоросс предложил отменить бесплатную медицину

Депутат Ярославской городской думы от «Единой России» Дмитрий Петровский , ранее возмутивший коллег по партии заявлением о необходимости отменить пенсии, обнародовал новое нетривиальное предложение: отменить бесплатную медицину и полисы обязательного медицинского страхования.

«ОМС отменить, отменить и разогнать это чудовище на теле медицины, вместе с страховыми фирмами, которые никому не нужны. И да оплачивать самим свое лечение и получать хорошее лечение, а не ту пародию что сейчас», — написал мужчина в своём Facebook.

Петровский высказал мнение, что его обязательно изгонят из «Единой России» после такого высказывания, но подчеркнул, что пока «это позиция члена фракции ЕР».