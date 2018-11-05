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Депутат предложил отменить бесплатную медицину
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Назван доход свердловской чиновницы

Депутат-единоросс предложил отменить бесплатную медицину 

News.ru 1 час назад
Фото: Сергей Булкин/News.ru
Депутат Ярославской городской думы от «Единой России» Дмитрий Петровский, ранее возмутивший коллег по партии заявлением о необходимости отменить пенсии, обнародовал новое нетривиальное предложение: отменить бесплатную медицину и полисы обязательного медицинского страхования.
«ОМС отменить, отменить и разогнать это чудовище на теле медицины, вместе с страховыми фирмами, которые никому не нужны. И да оплачивать самим свое лечение и получать хорошее лечение, а не ту пародию что сейчас», — написал мужчина в своём Facebook.
Петровский высказал мнение, что его обязательно изгонят из «Единой России» после такого высказывания, но подчеркнул, что пока «это позиция члена фракции ЕР».
Ранее система ОМС неоднократно подвергалась критике со стороны публичных персон, в том числе и политиков. Так, в марте 2018 года спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко раскритиковала систему ОМС за неэффективность, предложив оставить только добровольное медицинское страхование, а средства, выделяемые на ОМС, закладывать в федеральных и региональных бюджетах, минуя различные ненужные фонды.
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