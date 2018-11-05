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В Росмолодежи высказались о словах чиновницы о детях
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В Росмолодежи назвали некорректными слова свердловской чиновницы о детях 

ТАСС 1 час назад
Фото: РИА Новости
Федеральное агентство по делам молодежи назвало "крайне некорректными" слова директора департамента молодежной политики Свердловской области Ольги Глацких, которая считает, что государство молодым людям "ничего не должно".
Глацких — олимпийская чемпионка по художественной гимнастике 2004 года. С 2016 года занимает нынешний пост в обладминистрации. Ранее в YouTube был опубликован сюжет о встрече Глацких с молодежью Кировграда, на которой чиновница говорит о том, что государство молодым людям "в принципе ничего не должно, а должны родители", поскольку оно "не просило родителей рожать".
"Мы удивлены высказыванием директора департамента молодежной политики Свердловской области относительно отсутствия обязательств государства перед гражданами. Считаем их [эти высказывания] крайне некорректными", — сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе Росмолодежи.
Подчеркнуто, что государство всегда заботится о своих гражданах, обеспечивает конституционные гарантии и выполняет социальные обязательства.
"Именно государство в первую очередь заинтересовано в росте рождаемости. И когда мы говорим о том, что один из приоритетов нашей работы — самореализация, то подразумеваем не только карьеру, бизнес и образование, но и самореализацию в осознанном родительстве", — отмечается в сообщении.
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