В Росмолодежи высказались о словах чиновницы о детях

В Росмолодежи назвали некорректными слова свердловской чиновницы о детях

Федеральное агентство по делам молодежи назвало "крайне некорректными" слова директора департамента молодежной политики Свердловской области Ольги Глацких , которая считает, что государство молодым людям "ничего не должно".

Глацких — олимпийская чемпионка по художественной гимнастике 2004 года. С 2016 года занимает нынешний пост в обладминистрации. Ранее в YouTube был опубликован сюжет о встрече Глацких с молодежью Кировграда, на которой чиновница говорит о том, что государство молодым людям "в принципе ничего не должно, а должны родители", поскольку оно "не просило родителей рожать".

"Мы удивлены высказыванием директора департамента молодежной политики Свердловской области относительно отсутствия обязательств государства перед гражданами. Считаем их [эти высказывания] крайне некорректными", — сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе Росмолодежи.

Подчеркнуто, что государство всегда заботится о своих гражданах, обеспечивает конституционные гарантии и выполняет социальные обязательства.