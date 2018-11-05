«Государство не просило вас рожать»: кому нужна молодежь

Государство не просило рожать нынешнюю молодежь, поэтому ничем не обязано ни им, ни их родителям, заявила директор департамента молодежной политики Свердловской области Ольга Глацких . Она добавила, что именно из этого обстоятельства следует вывод, что родители молодых людей — единственные, кто должны думать о своих детях.

Государство не обязано ничем помогать российской молодежи, поскольку власти не просили рожать этих детей, заявила директор департамента молодежной политики Свердловской области Ольга Глацких.

«На сегодняшний день получилось так, что в молодежи, в подрастающем поколении складывается почему-то понимание о том, что нам государство все должно. Нет, вам государство вообще в принципе ничего не должно. Вам должны ваши родители. Потому что они вас родили. Государство не просило вас рожать», — сказала чиновник на встрече с представителями молодежных организаций в администрации Кировградского городского округа.

Напомним, Ольга Глацких — олимпийская чемпионка по художественной гимнастике 2004 года. Занимает должность руководителя департамента молодежной политики Свердловской области с 2016 года, передает ФАН.

Днем ранее профессор кафедры труда и управления человеческими ресурсами МИИТ Екатерина Самраилова указала, что главные показатели государства — демография и занятость, передает НСН.

«Статистика по безработице — вроде бы показатель, который говорит о том, что в России нет связанного с ней социального напряжения, а что внутри, насколько люди удовлетворены работой, насколько они находятся «на низком старте» в поисках другой работы, очень любопытный момент. Такие люди тоже находятся в психологической позиции поиска иной работы», — добавила аналитик.

По статистике, уровень безработицы по сравнению с 2017 годом снизился в 58 регионах России. С 1 января 2019 года вырастет размер пособия по безработице в России. Выплаты в некоторых случаях выплаты будут доходить до 8 тысяч рублей.

В прошлом месяце Федеральная служба государственной статистики (Росстат) сообщала, что в России за десять месяцев нынешнего года рождаемость снизилась на 5,2% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. Соответствующие данные были опубликованы на сайте службы.

Из составленной Росстатом статистики следует, что с января по сентябрь нынешнего года родились 1,21 млн человек, в то время как в прошлом году за этот же такой показатель составлял 1,27 млн человек. Также, по данным ведомства, в России за первые десять месяцев 2018 года выросло число умерших на 100 тысяч человек (с 1,37 млн до 1,38 млн) по сравнению с 2017-м.

Среди лидеров по рождаемости стали Москва и область, Санкт-Петербург и область, а также Краснодарский край, Республика Дагестан, Свердловская область и Татарстан. При этом в этих же регионах была зафиксирована самая высокая смертность.

Два месяца назад председатель правительства РФ России Дмитрий Медведев заявил, что на реализацию национального проекта «Демография» потребуется не менее 3 трлн руб.

Он отметил, что в рамках указанного направления будут решаться вопросы поддержки семей с детьми, людей старшего возраста, увеличение продолжительности жизни и привлечение людей к здоровому образу жизни.

«Все это потребует значительных ресурсов. Деньги весьма и весьма солидные — не менее 3 трлн руб. Важно, чтобы они принесли конкретные ощутимые результаты», — сказал премьер.

В свою очередь, министр труда и социальной защиты Максим Топилин заявил, что регионы смогут получать субсидии из федерального бюджета на создание групп по уходу за детьми в возрасте до трех лет.

«С 2020 года регионы смогут получать субсидии из федерального бюджета на создание групп по присмотру и уходу за детьми до трех лет», — сказал глава ведомства.

Ожидается, что в рамках указанного проекта в 2020-2024 годах будет создано около 9 тыс. групп кратковременного пребывания детей.

В июле нынешнего года Росстат предположил, что через 18 лет население России вырастет до 157 млн человек. Такой вывод следует из данных, опубликованных на сайте службы.

Увеличение числа жителей России является оптимистичным сценарием. Согласно среднему варианту прогноза, население страны к 2036 году, наоборот, уменьшится до 145 млн человек.

В конце прошлого года оптимистический сценарий Росстата предполагал, что к 2036 году население России составит 154 млн человек, тогда как средний вариант прогноза допускал, что в стране будут жить 147 млн человек.