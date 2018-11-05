Русский секс, как русский бунт: Шнуров описал инцидент в Уфе

Солист группы «Ленинград» Сергей Шнуров написал стихотворение по поводу громкого скандального инцидента с изнасилованием в Уфе тремя полицейскими 23-летней сотрудницы правоохранительных органов, работавшей дознавателем в миграционном отделе МВД России по Уфимскому району столицы Башкирии

В своем произведении музыкант удивляется сексуальной разнузданности в российских правоохранительных органах, а также пишет о бесцельности работы в целом силовых структур в России и называет замешанных в изнасиловании силовиков «зверями».

«Русский секс, как русский бунт. Бесполезен, беспощаден, Полувял он и ленив. Кто-то выйдет, кто-то сядет, Ничего не изменив», — указывает певец.

Об обвинении в групповом изнасиловании девушки-дознавателя стало известно 31 октября, когда она подала в местную полицию заявление. Следствие установило, что в ночь на 30 октября трое коллег пострадавшей — 51-летний глава ОМВД России по Уфимскому району Эдуард Матвеев , 50-летний начальник ОМВД России по Кармаскалинскому району Салават Галиев и 34-летний глава отдела по вопросам миграции ОМВД России по Уфимскому району Павел Яромчук — распивали спиртные напитки в здании миграционного отдела МВД.

К своему застолью они решили пригласить двух девушек, которые еще оставались на работе. При этом на «празднике» разыгралась небольшая драма — одна из девушек испытывала симпатию к одному из сотрудников полиции, который также подозревается в изнасиловании. Более того, чувства были взаимны. Как уточняет ФАН, они даже состояли в отношениях ранее.

В то же время подруга изнасилованной девушки, которая пришла с ней тогда в кабинет, тоже была неравнодушна к этому полицейскому и даже проявляла очевидные знаки внимания. Именно по этой причине девушки поссорились, после чего началась потасовка. В результате второй девушке пришлось покинуть кабинет.

После этого трое правоохранителей избили и изнасиловали дознавателя. Они нанесли ей многочисленные травмы и повреждения: она была избита, а также получила множественные повреждения в виде разрывов тканей. Дознаватель кричала и звала на помощь, но в то время в здании ведомства уже практически никого не было, и ее никто не слышал. Девушку отпустили только утром. Факт изнасилования девушки позже подтвердила ДНК-экспертиза.

Стоит отметить, что пострадавшая является дочерью начальника силового подразделения МВД Башкортостана (Росгвардии). При этом среди подозреваемых в изнасиловании есть начальник потерпевшей. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статьям 131 УК РФ «изнасилование, совершенное группой лиц», а также 132 УК РФ «насильственные действия сексуального характера». Все трое фигурантов были уволены из полиции за действия, «порочащие честь и достоинство сотрудника полиции».

История получила общественный резонанс и дошла до высших эшелонов власти. Заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам семьи Оксана Пушкина поддержала пострадавшую девушку и рассказала, что в силовых ведомствах домогательства к женщинам сотрудницам и подчиненным стали обычным делом, передает НСН.

«К сожалению, этот случай не единичен. Я получаю письма от женщин, оказавшихся в подобной ситуации. В системе силовых, военных ведомств и различного рода организаций женский пол чаще всего подвергается сексуальным домогательствам в разных проявлениях: настойчивые недвусмысленные намеки, приставания, запугивания, издевательства.

Грубо говоря: дала — карьерный рост, нет — пошла вон!», — пояснила парламентарий.

При этом она посетовала на то, что далеко не все сотрудники государственных ведомств в таких ситуациях заявляют в полицию, особенно — на своих начальников.