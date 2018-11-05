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Медведев рассказал о вреде еды на ночь
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Бывший президент России рассказал о вреде еды на ночь 

Lenta.ru + ещё 1 2 часа назад
Фото: Olivier Matthys / AP
Премьер-министр России Дмитрий Медведев рассказал о том, как ему удается держать себя в форме. Об этом в понедельник, 5 ноября, сообщает РИА Новости.
По словам премьера, особое внимание стоит уделять регулярным занятиям спортом и правильному питанию.
«Ну и, конечно, не нужно сильно наедаться на ночь, это просто не очень полезно», — отметил Медведев в ходе онлайн-конференции в Шанхайской медиагруппе.
Он также рассказал, что занимается плаванием, катается на велосипеде, иногда играет в бадминтон и катается на горных лыжах, когда есть свободное время.
Кроме того, премьер подчеркнул, что старается употреблять только здоровую пищу и не придерживается жестких диет.
В октябре российский премьер-министр заявил о том, что не считает санкции вопросом жизни и смерти, и готов жить с ними и дальше, как это было в Советском Союзе. По его словам, СССР жил в условиях санкций десятилетиями, «и ничего».
Дмитрий Медведев занимал должность президента России с 2008-го по 2012 год.
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