Медведев рассказал о вреде еды на ночь

Бывший президент России рассказал о вреде еды на ночь

По словам премьера, особое внимание стоит уделять регулярным занятиям спортом и правильному питанию.

«Ну и, конечно, не нужно сильно наедаться на ночь, это просто не очень полезно», — отметил Медведев в ходе онлайн-конференции в Шанхайской медиагруппе.

Он также рассказал, что занимается плаванием, катается на велосипеде, иногда играет в бадминтон и катается на горных лыжах, когда есть свободное время.

Кроме того, премьер подчеркнул, что старается употреблять только здоровую пищу и не придерживается жестких диет.

В октябре российский премьер-министр заявил о том, что не считает санкции вопросом жизни и смерти, и готов жить с ними и дальше, как это было в Советском Союзе. По его словам, СССР жил в условиях санкций десятилетиями, «и ничего».

Дмитрий Медведев занимал должность президента России с 2008-го по 2012 год.