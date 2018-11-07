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Призывы к отказу от прививок предложили запретить
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Минздрав предлагает запретить призывы к отказу от прививок 

Говорит Москва + ещё 21 29 минут назад
Фото: РИА Новости
Министерство готовит соответствующий федеральный закон.
Об этом сообщает Интерфакс.
Ранее в Минздраве заявляли о возможности законодательно ввести ответственность для врачей, призывающих к отказу от вакцинации.
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