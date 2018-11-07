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Призывы к отказу от прививок предложили запретить
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Минздрав предлагает запретить призывы к отказу от прививок
Говорит Москва
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ещё 21
29 минут назад
Фото:
РИА Новости
Комментарии
Министерство готовит соответствующий федеральный закон.
Об этом сообщает Интерфакс.
Ранее в
Минздраве
заявляли о возможности законодательно ввести ответственность для врачей, призывающих к отказу от вакцинации.
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