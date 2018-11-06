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В Севастополе открыт мемориал «Малахов курган»
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В Севастополе после реконструкции открыт мемориальный комплекс «Малахов курган» 

Вести.Ru + ещё 7 2 часа назад
Фото: EPA
После масштабной реконструкции в Севастополе открыт мемориальный комплекс памятников обороны Севастополя в годы Крымской и Великой Отечественной войн "Малахов курган". В мероприятие приняли участие вице-премьер РФ Ольга Голодец, министр культуры России Владимир Мединский, губернатор города Дмитрий Овсянников, представители Черноморского флота и общественности.
"Сегодня не просто проведена реставрация, она проведена очень качественно, профессионально. Восстановлены элементы, которые украшали Малахов курган при открытии этого большого памятного мемориального комплекса. Во время работ обнаружено много артефактов. Это место сражений, эта земля помнит страшные битвы и бои. И сегодня эти артефакты поступили в собрания музея, с ними могут знакомиться севастопольцы и гости города", — отметила Голодец.
Министр культуры России в свою очередь подчеркнул, что Малахов курган — уникальное место для России: здесь погибли три выдающихся руководителя обороны Севастополя 1854-1855 годов — Лавр Корнилов, Павел Нахимов и Владимир Истомин.
Мединский подчеркнул, что правительство России продолжит работать над благоустройством исторической части Севастополя.
"Малахов курган" — один из шести объектов Государственного музея героической обороны и освобождения Севастополя. На его территории находятся 22 памятника и мемориальных обозначения, посвященные событиям Крымской (1853-1856 года) и Великой Отечественной войн. Курган находится на Корабельной стороне города, его высота — 97 метров над уровнем моря, а площадь — 13 гектаров. Свое название он получил по имени капитана Михаила Малахова, жившего рядом до 1836 года.
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