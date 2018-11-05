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Чиновница объяснила молодежи ее ненужность государству
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Российская чиновница объяснила молодежи ее ненужность государству 

Lenta.ru + ещё 59 2 часа назад
На Урале директор областного департамента молодежной политики Ольга Глацких объяснила детям, что государство им ничего не должно. Соответствующее заявление чиновница сделала на круглом столе в администрации Кировграда с участием местных молодежных объединений, видео которого опубликовано на YouTube-канале городского телеканала ЭХО-ТВ 24.
«На сегодняшний день получилось так, что в молодежи, в подрастающем поколении, складывается почему-то такое понимание о том, что нам государство все должно, — объяснила Глацких. — Нет, вам государство вообще в принципе ничего не должно. Вам должны ваши родители, потому что они вас родили. Государство их не просило вас рожать, то есть если мы будем идти от истоков».
Глацких попросила участвовавших во встрече юношей и девушек донести эту позицию до своих друзей и знакомых.
Чиновница добавила, что у «всех чиновников, государственных и муниципальных служащих» маленькие зарплаты, так что имеющие какие-либо стремления молодые люди должны изыскивать возможности для их реализации самостоятельно или вместе с родителями.
Чиновница также объяснила, что за превращением советских клубов в регионе в коворкинги стоит лишь «игра слов», смысл которой завлечь туда молодежь, в том числе деструктивную. Но затем все же добавила, что эти организации теперь насыщены «современными форматами, направлениями, историями».
В июле Глацких рассказала о появлении на Урале кибердружин для поиска экстремистских публикаций в соцсетях.
Ольга Глацких — известная российская гимнастка, олимпийская чемпионка 2004 года. Руководит департаментом молодежной политики Свердловской области с 2016 года. В 2006 году была награждена президентом России Владимиром Путиным Орденом Дружбы.
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