Ещё
Названы самые распространенные страхи путешественников
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Путешественники рассказали, чего они боятся больше всего 

Аргументы Недели 2 часа назад
Фото: pixabay.com
Люди, время от времени совершающие путешествия в дальние края, признались, чего они страшатся больше всего во время своих поездок. Эксперты составили рейтинг самых больших страхов путешественников.
Итак, самый страшный страх российских путешественников — потерять ребенка. Этого всерьез опасается почти треть опрошенных (29,48%). На втором месте расположился страх никуда не полететь/не поехать и остаться дома (28,75%). Самое обидное, если из-за болезни, признаются путешественники. Третье место занимает страх потерять ногу (25,06%).
Потерять паспорт, считают путешественники, не так уж и страшно — это обстоятельство испортит настроение лишь 15% опрошенных. А вот потеряться в путешествии самому — наоборот, классно, и многие к этому даже стремятся. Опасаются заблудиться в дальних краях менее 2% путешественников, гласят результаты опроса.
Аргументы Недели: последние новости
В Волгограде мужчина выращивает волчонка в квартире СМИ объяснили, как посетить Россию и не показаться психом Умер народный артист России Олег Лавров
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Патриарх Варфоломей дал совет РПЦ237
Хуг рассказал о российских десантниках в Донбассе188
Возле ТЦ в Москве произошла массовая драка
В Чехии украинцы напали на местных жителей423
Немцы определились с преемником Меркель15
Видео
02:06
Мэр Уфы запретил чиновникам три слова
Политика
01:17
«Найти и покарать»: кислота убила чиновницу
В мире Статьи
03:48
Вторжение отменяется
Армия Войска
01:45
Путин поставил в пример мировым лидерам Екатерину II
Политика
02:10
Москвичи выстроились в очередь в Пушкинский музей
Новости Москвы
01:45
Путин увеличил ДФО
Политика
00:28
Киев промахнулся с арестом «российского» сухогруза
В мире
00:55
Германия подсчитала убытки от антироссийских санкций
В мире
01:45
Путин проводит в Кремле торжественный приём
Политика
02:15
Франция может потерять важную часть территории
В мире Европа
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение