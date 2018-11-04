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СМИ объяснили, как посетить РФ и «не показаться психом»
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СМИ объяснили, как посетить Россию и не показаться психом 

Аргументы Недели + ещё 1 1 час назад
Фото: globallookpress.com
Чешская журналистка Эми Тори развенчала несколько популярных за рубежом мифов о русских и дала полезные советы тем, кто захочет посетить Россию и не показаться сумасшедшим в глазах окружающих из-за этой экстремальной идеи.
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«Если вы впервые рассматривали путешествие в Россию из США, то вы наверняка наткнулись на истории о некоторых особенностях страны, из-за которых ее посещение показалось вам сумасшествием», — заявила автор статьи, опубликованной в PraguePost.
Однако, утверждает Эми Тори, Россия вовсе не скрывается за «железным занавесом», а некоторые ее достопримечательности «достойны приключений». Журналистка рассказала, что следует знать о России и о русских, чтобы не попадать впросак во время поездки.
У русских не принято улыбаться незнакомцам, но не следует расценивать это как признак высокомерия — с теми, кого они уже знают, русские очень дружелюбны.
«Секрет дружбы с русскими — терпение. Если вы торопите события, они станут держаться от вас подальше», — поделилась Тори.
Журналистка также посоветовала не забыть оформить российскую визу, избегать дискуссий на политические темы, запастись наличными деньгами и выучить «некоторые общеупотребимые фразы», а новые слова и выражения записывать и запоминать, чтобы облегчить общение.
«Русские не сильны в английском», — отметила она.
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