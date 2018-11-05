Россияне отметили День народного единства

Более 3 млн человек приняли участие в праздничных мероприятиях в День народного единства

Более 3,2 млн человек по всей России приняли участие 4 ноября в праздничных мероприятиях, посвященных Дню народного единства.

Так, согласно этим данным, участниками и зрителями Фестиваля спортивных и боевых искусств народов России в Екатеринбурге стали 9,5 тыс. человек, Фестиваль культуры и искусств народов России в Хабаровске посетили 10 тыс. человек, а Фестиваль народных обычаев и традиций в Новосибирске — 14 тыс. человек.

В Фестивале национальных литератур и поэзии народов России в Нижнем Новгороде приняли участие 9 тыс. человек, Фестиваль кухонь народов России в Пятигорске привлек внимание 14 тыс., 16 тыс. собрал Фестиваль народных песен и танцев в Ростове-на-Дону.