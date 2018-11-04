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Во ФСИН боятся появляться на улицах в форме
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Путин поставил в пример мировым лидерам Екатерину II
Путин поставил в пример мировым лидерам Екатерину II

Во ФСИН рассказали о боязни сотрудников появляться на улицах в форме 

Говорит Москва + ещё 1 54 минуты назад
Фото: ТАСС
По словам заместителя главы Федеральной службы исполнения наказаний Валерия Максименко, на работников ведомства «всегда сыпались шишки».
«Работа… не самая уважаемая, она, скажем, даже далеко не уважаемая. Я скажу больше, что есть города и регионы, где сотрудники боятся ходить в форме, не боятся, а опасаются, и опасаются по делу».
Он выразил мнение, что недавние скандалы с пытками в колониях усугубляют положение его подчинённых.
«И так зашуганные — и семьи зашуганные, и дети, и сотрудники. А если на них ещё повесить вину за репрессии, которые были, ну тогда точно начнут вешаться».
Говоря об извинениях от лица всего ведомства, в том числе за сталинские репрессии, Максименко отметил, что такой шаг автоматически означал бы, что все сотрудники системы причастны к преступлениям в исправительных учреждениях.
Сегодня стало известно, что 69 процентов граждан РФ не знают о пытках в Ярославской колонии — об этом свидетельствуют результаты опроса «Левада-центра». Запись издевательств над заключённым Евгением Макаровым публиковала «Новая газета».
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