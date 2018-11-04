Во ФСИН боятся появляться на улицах в форме

Во ФСИН рассказали о боязни сотрудников появляться на улицах в форме

По словам заместителя главы Федеральной службы исполнения наказаний Валерия Максименко, на работников ведомства «всегда сыпались шишки».

«Работа… не самая уважаемая, она, скажем, даже далеко не уважаемая. Я скажу больше, что есть города и регионы, где сотрудники боятся ходить в форме, не боятся, а опасаются, и опасаются по делу».

Он выразил мнение, что недавние скандалы с пытками в колониях усугубляют положение его подчинённых.

«И так зашуганные — и семьи зашуганные, и дети, и сотрудники. А если на них ещё повесить вину за репрессии, которые были, ну тогда точно начнут вешаться».

Говоря об извинениях от лица всего ведомства, в том числе за сталинские репрессии, Максименко отметил, что такой шаг автоматически означал бы, что все сотрудники системы причастны к преступлениям в исправительных учреждениях.