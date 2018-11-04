На Кубани открыли парк «Россия — моя история»

Более 5 тысяч человек поучаствовали в открытии мультимедийного исторического парка "Россия-моя история" в воскресенье на Кубани, сообщает администрация Краснодарского края

"На Кубани открылся мультимедийный исторический парк "Россия — моя история". В мероприятии приняли участие более 5 тысяч жителей и гостей края", — говорится в сообщении.

Уточняется, что открытие парка "Россия — моя история" в регионе было приурочено ко Дню народного единства. По словам губернатора края Вениамина Кондратьева, исторический комплекс должен помочь детям "осознать причастность к великой истории своей страны, почувствовать, какую жизнь прожили наши предки".

Глава региона добавил, что в музее будет представлен региональный сегмент "Страницы истории Кубани". "В нашем крае в мире и согласии живет множество народов. Наши культуры, традиции и обычаи тесно переплелись друг с другом, а единство всегда было принципом жизни кубанцев", — приводятся в сообщении слова Кондратьева. Как отметили в ведомстве, сегодня парк может посетить любой желающий. Экскурсии будут доступны для людей с ограниченными возможностями здоровья. Для школьников и студентов предусмотрены специальные тематические экскурсии.

Самый масштабный экспозиционный мультимедийный комплекс в России создан по инициативе президента РФ Владимира Путина . Выставочный павильон занимает площадь 7,5 тысячи квадратных метров. Все краснодарцы и гости города, прежде всего школьники, получат возможность познакомиться с мультимедийными презентациями, посвященными истории Российской Федерации.

Исторический парк "Россия — моя история" в Краснодаре войдет в состав Краснодарского краевого выставочного зала изобразительных искусств. В нем будут представлены четыре экспозиционных зала: "Рюриковичи", "Романовы", "От великих потрясений к Великой Победе" (1914-1945 гг.) и "Россия — Моя история" (1945-2016 гг.). Парк подразделяется на 42 зала, в большинстве из них будет предусмотрен мультимедийный сегмент "Страницы истории Кубани". Кроме того, созданы аудитории и залы для кинопоказов, тематических лекций, занятий кружков любителей истории и юных краеведов.