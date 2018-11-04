Перечислены важные особенности Дня народного единства

«В многонациональной стране с богатой историей, языковым и культурным многообразием этот праздник очень актуален. Причем для разных социальных групп. Он имеет и культурно-историческое значение, и значение объединения граждан России», — заявил газете ВЗГЛЯД правозащитник, член СПЧ Александр Брод.

Член президентского Совета по правам человека, правозащитник Александр Брод отметил, что россиянам много всего пытаются навязать, в том числе и тезис о неактуальности Дня народного единства.

Брод возразил и тем, кто пытается навязать видение 4 ноября как праздника «единства парламентских фракций. „Не нужно так сужать значение праздника и представлять его карикатурно. Надо смотреть шире — это праздник всех народов России, социальных групп, гражданского общества. И заводить его в какие-то узкие рамки — это неправильно. Да и стоит отметить, что в нашей Думе , напротив, не всегда есть единство“, — отметил эксперт.

»В многонациональной стране с богатой историей, языковым и культурным многообразием этот праздник очень актуален. Причем для разных социальных групп. Он имеет и культурно-историческое значение, и значение объединения граждан России. То есть несет и серьезный общественный характер», — подчеркнул Брод.

Собеседник считает, что День народного единства позволяет напомнить о героическом прошлом России, патриотизме россиян, их умении объединиться в сложные для страны моменты. Кроме того, по его словам, этот праздник заставляет подумать о том, как обеспечивать стабильность развития всех национальных и социальных групп на современном этапе.

«Это также повод для того, чтобы подумать о совершенствовании правого государства так, чтобы были защищены конституционные права всех национальных социальных групп, работали в полной мере все государственные институты при развитой системе общественного контроля и развитых институтах гражданского общества», — добавил Брод.

Правозащитник отметил, что Россия накопила большой опыт мирного сосуществования народов, взаимодействия, взаимопроникновения различных культур. Он добавил, что для нашей многонациональной страны просто необходимо постоянно поддерживать это многообразие и мирное сосуществование через комфортные условия жизни. «Все национальные группы России должны чувствовать комфортную среду для самореализации, удовлетворения всех своих стремлений. Именно через создания комфортной среды проживания, где каждый будет чувствовать себя защищенным, и будет происходить это саморазвитие и взаимодействие», — указал собеседник.

Брод также уверен, что День народного единства помогает реализовывать программы по популяризации культуры разных народов России. «У нас много государственных программ поддержки языков, национального, культурного многообразия. Я вчера вернулся из Ростова, где проходил большой конгресс народов Дона. Национально-культурные объединения, школы, издания поддерживаются там в том числе и за счет бюджета Ростовской области. Это происходит практически во всех субъектах РФ. Безусловно, это очень важно, и популяризация должна быть и на культурных площадках, и в СМИ, и в учебных заведениях разного уровня — школах, вузах», — рассказал эксперт.

«У нас сейчас как раз готовится к принятию новая редакция стратегии государственной национальной политики, которая предусматривает формирование единой гражданской нации с сохранением национально-культурного многообразия, грамотное решение миграционной политики, сохранение языков и культур, поддержку со стороны государства национально-культурных объединений, снижение рисков экстремизма на национальной почве», — добавил правозащитник.

Что же касается формата самих праздничных мероприятий, то Брод уверен, что все должно зависеть от формата праздника, от аудитории. «Если это рассчитано на молодежную аудиторию — это одна категория исполнителей, концерт на приеме в Кремле — больше там звучат патриотические песни, музыкальные произведения народов России. Организаторы концертов должны думать о том, чтобы совместить высокий уровень произведений и ориентацию на определенную среду. Я думаю, эти концерты могут совмещать в себе и эстраду, и выступления национально-культурных коллективов», — подчеркнул он.

В этом году празднование Дня народного единства проходит очень масштабно, а готовиться к нему начали заранее. В пятницу состоялся этнографический диктант с участием 300 тыс. человек. А в воскресенье по всем федеральным округам проходят фестивали национальностей (в прошлом году в них участвовало более 1,2 млн человек).

Ряд мероприятий заслуживает особого внимания. Грандиозный праздник национальностей «Россия — это мы!» прошел в Москве у Музея Победы на Поклонной горе. Помимо концерта и многочисленных конкурсов запланирован флешмоб: более 450 волонтеров «Молодежки ОНФ» встанут в круг и поднимут флаги всех 85 российских субъектов. А каждому, кто сделает фото с флагами и поставит хэштег #Россияэтомы, волонтеры вручат памятный сувенир.

В Московской области праздник проходит в необычном формате в ТЦ «Мега» в Химках. На одной площадке исторические личности встречаются с героями современности. Также на мероприятии работает интерактивная выставочная зона.

В рамках проекта «Уличные галереи» на Садовом кольце (ул. Валовая, 29) на фасад дома будет проецироваться огромный рисунок. На торцевой части здания появятся люди разных национальностей, занимающиеся ежедневными делами. Издалека будет казаться, что у дома отсутствует стена.

По всей стране проходят творческие фестивали, направленные на демонстрацию единства многонациональных народов России. В Хабаровске это фестиваль культуры и искусств народов России, а в Новосибирске — народных обычаев и традиций. В Екатеринбурге весь день проходит фестиваль спортивных и боевых искусств народов России, а в Санкт-Петербурге — народных промыслов и ремесел. В Нижнем Новгороде идет фестиваль национальных литератур и поэзии народов России. А в Пятигорске и Ростове-на-Дону — кухонь народов и народных песен и танцев.

С пятницы в школах проходят открытые уроки об истории Дня народного единства, также на них рассказывают с помощью интерактивных технологий о принципах межнационального и межрелигиозного мира и согласия.

Венцом праздника станет ежегодная всероссийская акция «Ночь искусств», которая на этот раз пройдет под девизом «Искусство объединяет». На различных площадках пройдут лекции, показы фильмов и спектаклей российских авторов (но из разных регионов России — от Калининграда до Владивостока), мастер-классы. Предполагается задействовать не только музеи, театры и кинозалы, но и открытые площадки, парки, транспорт, общественные пространства, библиотеки.