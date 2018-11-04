Юг России празднует День народного единства

Празднование Дня народного единства в регионах Южного федерального округа стало традиционным, на концерты и фестивали здесь многие приходят целыми семьями.

Калмыкии участникам предлагают выпить чай по национальному рецепту, в Краснодаре — посетить только что открывшийся музейный комплекс " Россия — моя история" с 42 мультимедийными площадками, в Симферополе прямо на площади можно увидеть мюзикл о народах Крыма , а в Ростове-на-Дону — отведать кухню народов России.

На Кубани и в Адыгее в этот день не только празднуют — в подтопленных из-за ливня районах Краснодарского края прошли субботники, а в горах Кавказа высадили деревья вымирающего вида.

Большая семья

День народного единства в Астрахани прошел в центре города на территории белокаменного старинного кремля. Пока артисты на импровизированной сцене исполняли песни о России, на соседних площадках все желающие могли научиться разным ремеслам — росписи, резьбе по дереву, плетению, вышиванию. Все мастер-классы и выставки народных умельцев развернулись под открытым небом — погода в Астрахани солнечная и теплая. Именно поэтому на праздник люди пришли задолго до его начала.

Алексей Филинов пришел в кремль с детьми — шести и девяти лет. Все вместе они гуляли по праздничным площадкам, и все вместе пели гимн России, когда он зазвучал со сцены. "День народного единства — праздник, который вызывает чувство гордости за свою страну, стираются национальные грани, и все мы — россияне — объединяемся в большую семью. Праздник этот необходим, он воспитывает патриотизм, поэтому сегодня мы пришли сюда с детьми, чтобы вместе спеть гимн России и показать, что все мы едины", — рассказал он ТАСС

"Россия — моя история"

В День народного единства в Краснодаре открылся парк "Россия — моя история", где в 42 интерактивных залах будет рассказано об истории страны от древности до сегодняшних дней. В большинстве залов будет отдельный раздел об истории Кубани. Это позволит лучше понять место региона в контексте российской истории, ведь, как отметили в пресс-службе проекта, "в отдельные периоды судьба России решалась именно на Кубани".

"В нашей стране живут люди разных национальностей, даже говорящие на разных языках, но мы живем на одной земле, в одном большом доме — в России", — сказал на открытии комплекса губернатор Вениамин Кондратьев. Он подчеркнул, что парк поможет гостям и жителям Кубани понять причастность к истории России и то, что россияне должны поддерживать единство страны.

В Волгограде парк "Россия — моя история" работает уже год, и в День народного единства около него развернулась большая праздничная программа. Одним из самых зрелищных стало выступление казаков, показавших умение владеть шашкой и рубить лозу. Тут же работали интерактивные площадки — например, горожане с удовольствием попробовали стрелять из лука по мишеням, самым метким достались памятные призы.

Единство через творчество

В Ростове-на-Дону в День народного единства проходит Всероссийский фестиваль песен и танцев народов России и гастрономический фестиваль "Дон гостеприимный", где можно попробовать блюда кухонь различных народов, населяющих страну. Всех желающих обучают национальным танцам, песням и игре на музыкальных инструментах. Более 10 тыс. гостей фестиваля вместе с артистами споют "Калинку".

"На фестиваль к нам приехали коллективы из Адыгеи, Севастополя, Крыма и других регионов, покажем во всей красе творчество народов. Кроме того, сегодня во всех парках, включая мультимедийный парк "Россия — моя история", идут праздничные мероприятия", — рассказала ТАСС заммэра Ростова-на-Дону Елена Кожухова.

В Симферополе на центральной площади крымские мастера представили изделия из металла, кожи, шерсти, детские игрушки ручной работы, проходит выставка литературы на языках народов Крыма. По центральным улицам города проехала колонная автомобилей с флагами всех субъектов РФ. Прямо на площади более 200 человек из разных районов и городов республики показывают мюзикл "Неразделимы" о межнациональном единстве народов Крыма, в ближайшие дни его представят в других городах региона.

В Калмыкии, где проживают представители более чем 90 национальностей, праздник начался на территории культурного комплекса "Пагода Семи дней". Для участия в фестивале "Дружба народов" приехали национальные диаспоры из разных районов. Гостей праздника будут угощать калмыцким чаем и борцоками — особыми пышками из теста, в специально установленной кибитке можно будет ознакомиться с национальным бытом калмыков.

"Запланированы игры разных народов. Будет бой на подушках, перетягивание канатов, распиливание дров. Особое внимание будет уделено на этот раз истории праздника — развернуты музейные экспозиции", — сообщил представитель местной администрации.

Праздник с пользой

В Цицинском участковом лесничестве в горах республики Адыгея находится исторический ареал древнего самшита колхидского — растущего только на Северном Кавказе дерева, почти уничтоженного за последние годы случайно завезенным вредителем. Здесь накануне Дня народного единства экологи, волонтеры и представители власти высадили тысячу саженцев самшита.

Провести праздничные дни с пользой было решено и на юге Краснодарского края — здесь в конце октября из-за сильного ливня и последовавших за ним подтоплений пострадали несколько населенных пунктов. После того, как ушла вода, слой грязи и мусора в некоторых местах превышал один метр.

В выходные дни в пострадавших поселениях проводят субботник.