Швыдкой защитил российских рэперов

Бывший министр культуры, а ныне спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой заявил, что отмена концертов рэперов не изменит ситуацию, сложившуюся в молодёжной среде.

По его мнению, наивно полагать, что все проблемы возникли из-за слабой культуры и плохой пропаганды. Чиновник призвал не спешить обвинять во всём рэп-исполнителей или театральных актёров.

«Надо проанализировать социальную среду в целом, а не валить всё на рэперов или людей, которые поют на эстраде или показывают спектакли в театре», — сказал Швыдкой РИА Новости.