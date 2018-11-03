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Швыдкой защитил российских рэперов
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Швыдкой защитил российских рэперов 

News.ru + ещё 1 2 часа назад
Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»
Бывший министр культуры, а ныне спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой заявил, что отмена концертов рэперов не изменит ситуацию, сложившуюся в молодёжной среде.
По его мнению, наивно полагать, что все проблемы возникли из-за слабой культуры и плохой пропаганды. Чиновник призвал не спешить обвинять во всём рэп-исполнителей или театральных актёров.
«Надо проанализировать социальную среду в целом, а не валить всё на рэперов или людей, которые поют на эстраде или показывают спектакли в театре», — сказал Швыдкой РИА Новости.
Ранее News.ru писал, что депутат законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров обратился к генеральному прокурору РФ Юрию Чайке с просьбой запретить концерты рэп-исполнителей в России до нормализации «ситуации в молодёжной среде».
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